CARRETERA TALLADA
Obert només per als confinats
Els treballs per normalitzar la circulació entre Andorra i Os de Civís van continuar durant tot el dia d’ahir i avui es decidirà si es reprèn la circulació
La reobertura de la carretera que connecta Os de Civís amb Andorra s’ha trobat amb pedres al camí –literalment– que van endarrerir un dia més la represa de la circulació amb normalitat. Les previsions inicials de dimecres apuntaven que la via podria quedar completament operativa ahir per a tots els vehicles, però finalment no va ser possible per l’alta complexitat de les feines. El nou pronòstic, si es compleixen les previsions meteorològiques i no es registren precipitacions abundants que puguin desencadenar nous despreniments, és que la reobertura total de la carretera tingui lloc al llarg del dia d’avui després d’una nova reunió entre els cossos implicats.
La via roman tallada des del vespre de dimarts 19 d’agost, quan un flux torrencial va arrossegar una gran quantitat de material muntanya avall i va fer impracticable el pas. Malgrat això, ahir es va autoritzar el trànsit de manera controlada per permetre l’evacuació de les persones que havien quedat confinades al poble des de feia dos dies. El primer comboi, format per una trentena de vehicles, va sortir al voltant de les 13.30 hores, coincidint amb la pausa dels treballs de neteja i estabilització del terreny. Un segon comboi va circular cap a les 21 hores, un cop finalitzada la jornada de treball dels equips tècnics desplegats a la zona. Ja aquest matí, a les 9.30 hores, es va habilitar un tercer comboi, tots tres sota la supervisió de les autoritats per garantir la màxima seguretat als usuaris i al personal que treballa al punt afectat.
La decisió d’endarrerir la reobertura ordinària es va adoptar ahir després d’una reunió celebrada a la frontera, en la qual van participar representants de Protecció Civil, bombers, mossos d’esquadra, guàrdia civil, policia nacional, agents de circulació, geòlegs, el comú de Sant Julià de Lòria, l’ambaixada espanyola i la Diputació de Lleida. La trobada va servir per avaluar la situació i establir un full de ruta que permeti restablir el pas amb garanties.
Els despreniments a os de civís van ser causats per un flux torrencial
Els geòlegs desplaçats a la zona van concloure que, tot i que no hi ha un risc imminent de nous despreniments, cal reforçar la seguretat del tram. En aquest sentit, van recomanar la instal·lació de barreres de protecció tipus New Jersey –elements de formigó prefabricat utilitzats habitualment a carreteres i autopistes per contenir vehicles i evitar invasions de carril– per assegurar el traçat abans de reobrir la circulació de manera estable. Segons fonts de Protecció Civil, aquestes barreres es col·locaran al llarg d’avui.
Un flux torrencial
Els experts van precisar també que els despreniments no responen a una esllavissada clàssica, sinó a un flux torrencial, un fenomen vinculat a les pluges intenses que pot repetir-se, ja que encara hi ha una gran quantitat de material inestable aigües amunt, segons van apuntar. Això implica que el risc no desapareix del tot i que el control de les condicions meteorològiques serà determinant per garantir la seguretat en els pròxims dies, tot i que la zona es considera segura a hores d’ara.
En paral·lel, el Govern continua treballant en un pla per protegir progressivament les carreteres i minimitzar el risc d’esllavissades i altres fenòmens naturals, tot i que s’espera que les feines vagin per llarg, tenint en compte el gran abast que suposa protegir tots els punts conflictius de les carreteres.
Pel que fa a la resta del país, les esllavissades detectades com la de la Massana ja van ser neutralitzades dimecres i la circulació es va reprendre amb normalitat després de les feines de COEX.
L'evolució
- IMPACTE INCIAL. La carretera va quedar tallada a causa de les fortes pluges del dimarts 19 d’agost, amb una quarantena de metres de calçada afectats.
- SERVEIS D’EMERGÈNCIA. Bombers es van mobilitzar per assegurar-se que ningú hagués quedat atrapat sota de les runes i descartar possibles víctimes.
- COMENÇA LA FEINA. Dotacions d’equips especials andorrans i catalans van iniciar els treballs per retirar les runes i habilitar l’espai.
- REOBERTURA A LA VISTA. Combois de vehicles van passar ahir sota vigilància i els operaris treballen per normalitzar la circulació durant el dia d’avui si el temps ho permet.