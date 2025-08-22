Comerç
Les botigues es preparen per a la tornada a l’escola amb novetats i serveis personalitzats
El producte més buscat és el 'Stich', una novetat d'enguany que està "arrassant"
La tornada a l'escola ja comença a treure el cap i, amb ella, torna també el ritual de sempre: revisar què ha sobreviscut del curs anterior i decidir què cal renovar. De fet, les papereries i llibreries del país ja noten moviment amb famílies entrant amb la llista de material escolar en una mà i criatures amb gustos molt concrets agafades de l’altra. Tot plegat, mentre els pares intenten no arruïnar-se abans que s’acabi l’agost.
Pel que fa als preus del material escolar, la directora de Carlin, Elena Garcia, comentava que aquests es mantenen força estables respecte als anys anteriors, tot i que "alguns productes han pujat uns cèntims, però molt lleugerament". En aquest sentit, Garcia també destacava que moltes famílies reciclen part del material d’un any per l’altre, com ara motxilles i estoigs, que solen renovar-se cada dos cursos.
Mentrestant, des de Pyrénées, la responsable de papereria de la Fnac, Maki Narro, assenyalava que, malgrat les petites variacions de preus, "no es nota molt perquè oferim un descompte del 10% en material escolar, incloses les motxilles". Pel que fa a la despesa mitjana, calcula uns cinquanta o seixanta euros per nen només en material, i entre 200 i 250 euros per família si també s’hi afegeixen motxilles i complements.
Quant a tendències, tant a Carlin com a la Fnac coincideixen que la marca Oxford continua liderant en llibretes, sobretot per les funcionalitats digitals que ofereix, com ara la possibilitat d’escanejar pàgines i convertir-les en PDF. Aquest any, però, a la Fnac està esclatant la febre per la marca italiana Legami, especialment entre els més joves. "Tenen col·leccions de bolígrafs amb animalets, llibretes, estoigs... fan col·lecció", explica Narro. També guanyen força les marques de motxilles com Totto, Coolpack i Eastpak, i les novetats de Milan i Busquets. Ara bé, si hi ha un producte que realment arrasa entre els més petits, aquest és el 'Stitch' que, segons Garcia, és una novetat que "està arrasant per tot arreu entre els infants de fins a deu anys!".
Les dues responsables recorden que el gruix de les compres es concentra entre finals d’agost i la primera quinzena de setembre, tot i que hi ha diferències segons el sistema educatiu: a l’escola andorrana i espanyola, les compres es fan de manera més esglaonada durant l’estiu, mentre que al Lycée, l’allau de compres arriba just abans de començar les classes. A més, Garcia i Narro també recalcaven que es manté una clara tendència a reciclar materials com carpetes i arxivadors i que, potser, la renovació de motxilles s'està retardant més que en anys anteriors.
Per diferenciar-se, les botigues aposten per oferir una experiència que va més enllà de la simple venda. Carlin, per exemple, organitza un concurs especial on els participants han de crear i decorar un avió de paper, gravar el seu vol i enviar el vídeo per optar a premis com una cadira d’escriptori, una tablet o un maletí amb material escolar. A més, ofereix un servei personalitzat i entrega a domicili gratuïta.
La tornada a l’escola al Principat manté l’essència de cada any: preus que no varien gaire, famílies que reciclen quan poden, noves marques que criden l’atenció dels més joves i botigues que s’esforcen per fer-ho tot una mica més fàcil amb serveis personalitzats. Un moment de l’any que, malgrat els canvis, continua sent sinònim de corredisses, llistes a última hora i decisions entre llibretes bàsiques i estoigs amb animalets.