DIVERSITAT D'IDENTITAT DE GÈNERE
L’exclusió dels bloquejants de pubertat preocupa Diversand
L’agrupació considera una victòria la darrera regulació de Govern
Diversand es mostra preocupada amb l’exclusió dels bloquejants de pubertat del finançament aprovat pel Govern el dimecres i presentat en la roda de premsa posterior al consell de ministres. L’agrupació reclama així la defensa de les persones trans de totes les edats. “Deixar fora persones menors de 16 anys incrementa la bretxa de classe”, va assegurar la presidenta de l’associació, Nieves Calvo. El tractament permet frenar el desenvolupament i promoure l’oportunitat de reflexió abans de prendre una decisió durant la preadolescència. Una etapa de “gran exposició a la discriminació i al rebuig social”, segons Calvo.
L’agrupació LGTBIQ+ es manté a l’espera de conèixer la formació de què disposen els professionals encarregats de l’acompanyament als menors de 16 anys. “No volem ser alarmistes però cal anar amb compte per no caure en el patologisme”, va assegurar la presidenta. I és que, segons Calvo, “s’ha d’evitar que els especialistes convencin els menors d’aquesta franja d’edat que no són trans”. Des de l’associació, no obstant, se senten agraïts amb l’avenç que suposa la regulació de l’executiu i consideren “una victòria el resultat de l’esforç de Diversand durant els darrers tres anys”, va sentenciar Calvo.