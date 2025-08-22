MÚSICA
L’Esquella Music Festival celebra 10 anys de música i natura a la Vall d’Incles
La Vall d’Incles tornarà a convertir-se demà en l’escenari d’una de les cites culturals més esperades de l’estiu: la 10a edició de l’Esquella Music Festival, una experiència musical única que combina natura i música en un entorn natural privilegiat.
L’activitat, gratuïta i oberta a tots els públics, proposa un itinerari musical a l’aire lliure amb tres concerts en espais singulars de la vall, creant una caminada artística que convida a gaudir de la música en harmonia amb l’entorn natural.
El grup català de pop-folk Blaumunt, conegut per èxits com Pa amb oli i sal, oferirà un concert amb el seu inconfusible univers poètic i una posada en escena molt cuidada a les 20.30 a l’aparcament Pont de la Baladosa.
Els assistents podran seguir l’itinerari a peu, amb un recorregut que connecta els tres espais: Borda Puigcernal, Càmping Font dels Ferrossins i l’aparcament.