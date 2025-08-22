Solidaritat
L'associació Hope Palestina demana una reunió amb el cap de Govern
L'entitat celebrarà un acte per la pau el 28 de setembre a Meritxell
L'associació Hope Palestina ha demanat una reunió amb el cap de Govern, Xavier Espot, amb l’objectiu de traslladar la urgència humanitària a Gaza i explorar possibles vies d’acollida i suport directe per part de l'executiu. Per aquest motiu, han enviat un dossier a Govern amb quatre de les 22 famílies palestines verificades per l'associació.
Hope Palestina s'ha reunit amb Mossèn Ramón, per planificar un acte per la pau que se celebrarà el 28 de setembre al Santuari de Nostra Senyora de Meritxell. L'esdeveniment comptarà amb música, meditacions i participació de persones del món cultural, amb especial enfocament en els infants. L’acte es titularà “Esperança per Gaza – Veles per als infants”.