Llengua pròpia
El Govern destina més de 32.000 euros una campanya per promoure els continguts en català
La intenció és que els creadors de continguts que participin en la trobada puguin "inspirar-se i refermar el convenciment que l'ús del català té una veta de mercat"
El ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha adjudicat els treballs per impulsar una campanya per fomentar la creació de continguts en català en l'entorn digital. L'import que es destinarà és de 32.544,32 euros i ha recaigut sobre l'empresa Duett Studio SL. L'acció principal és una trobada de creadors de contingut en català, tant d'Andorra com d'altres territoris, i accions de dinamització i difusió complementàries, prèvies i simultànies a la trobada per promocionar-la i té una durada prevista de 4 setmanes.
L'objectiu de la campanya es "posar èmfasi" en la creació de continguts en català i normalitzar-ne l'ús en els mitjans i formats digitals. La intenció és que aquells creadors de continguts que participin en la trobada puguin "inspirar-se i refermar el convenciment que l'ús del català té una veta de mercat".