FESTIVITATS
La festa major de Santa Coloma es prepara amb una agenda per a tots els públics
La festa major de Santa Coloma, que tindrà lloc a partir de demà fins el dilluns, ja escalfa motors amb una agenda ben carregada d’activitats pensades per a tots els públics. El tret de sortida serà demà a les 11 del matí amb un concurs de titelles adreçat als més petits, que donarà pas a un cap de setmana intens i variat.
Al llarg dels tres dies s’aniran succeint les propostes: jocs infantils i tradicionals, concursos de botifarra, arrossades populars i moments de trobada per a tot el veïnat. L’oferta musical vindrà de la mà d’Antònies Darkness, Old School, el DJ Dydy i el duet Banda Sonora.