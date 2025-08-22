FOCS FORESTALS A ESPANYA
Els bombers no tornaran fins a l’extinció dels focs a Astúries
A la zona de Somiedo hi ha encara un incendi actiu a la cota alta
La delegació de bombers desplegada a Astúries continua treballant sobre el terreny per ajudar en l’extinció dels incendis que afecten el municipi de Somiedo, un dels més castigats per les flames. Després de protegir dimecres passat una aldea amenaçada pel foc, ahir els efectius es van centrar en tasques de rematada, vigilància i prevenció a les zones de Pola de Somiedo, Perlunes i Caunedo, on encara es mantenen punts calents i focus actius.
El cap del cos de bombers, Jordi Ferrer, va destacar en declaracions al Diari que “podem parlar amb ells només a la nit perquè hi ha poca cobertura i sabem que estan fent molta feina per contenir els focs”. Segons Ferrer, la tornada de la delegació andorrana no té encara una data establerta, ja que “serà l’extinció completa dels incendis a la zona la que determinarà quan poden tornar”.
El cos andorrà va actuar als pobles de Pola de Somiedo Perlunes i Caunedo
La missió andorrana reforça la col·laboració transfronterera en emergències forestals, amb la participació conjunta de cossos de diferents territoris. A terra, a més dels bombers del SEPA asturià, hi treballen brigades forestals de Tineo, Cantàbria i Navarra. A Somiedo, on hi ha destinats també els bombers andorrans, es mantenen actius els incendis de Genestoso i de Caunedo-Gúa-Perlunes, amb punts calents a la part baixa i foc actiu a la zona alta, que amenaça d’arribar al Pico Mocosu.