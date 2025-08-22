Successos
Els bombers es mobilitzen per un incendi a un local d'Escaldes
Es desconeixen els motius del foc i si hi ha ferits
Els serveis d'emergència s'han mobilitzat, presumptament, per l'avís d'un petit incendi a l'interior d'un local, segons informen alguns testimonis, a l'avinguda del Pessebre d'Escaldes-Engordany. Fins a la zona afectada s'han desplaçat els bombers, la policia i els urbans de la parròquia, que han tallat la carretera. Es desconeixen els motius del foc i si hi ha ferits. Els bombers es troben treballant actualment a la zona.
NOTÍCIA PENDENT D'AMPLIACIÓ.