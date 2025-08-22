Successos
Detingut un home per presumptes maltractaments a la filla menor
El personal sanitari va activar el Protocol d'Actuació Immediata
Un home de 45 anys va ser detingut dijous al vespre a Andorra la Vella com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral, després que la seva filla menor acudís al centre mèdic amb signes evidents d’agressió.
Segons fonts policials, va ser el mateix personal sanitari qui va activar el Protocol d'Actuació Immediata (PAI) en detectar indicis compatibles amb un possible cas de maltractament. Un cop en marxa el protocol, es va procedir a l'arrest del pare.