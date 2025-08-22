SOLIDARITAT

Crida urgent per recollir aliments bàsics a Encamp

Banc d'aliments de la Creu Roja.

L’Associació en Defensa del Jovent en Risc (ADJRA) va fer ahir una crida urgent per recollir aliments bàsics per una persona vulnerable. El punt de recollida és a l’avinguda Joan Martí, 28 d’Encamp, on es poden portar productes com conserves, arròs, llet o fruites i verdures no peribles.

La presidenta de l’entitat, Sandra Cano, va agrair la resposta ciutadana que “està demostrant molta solidaritat, tant de bo tot funciones tan ràpidament”. Cano va afegir que, en cas que la recollida superi les necessitats, “el sobrant d’aliments s’entregarà a un banc d’aliments per aprofitar-ho i continuar ajudant”. L’ADJRA anima a sumar-se a la iniciativa i recorden que la col·laboració de la ciutadania és clau per ajudar a les persones que més ho necessiten.

