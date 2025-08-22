Seguretat
Controlats dos turistes en possessió de drogues
La policia va decomissar 0,8 grams de cocaïna en total, 2,2 grams d'haixix i un cabdell de marihuana
Dos turistes han sigut controlats durant la setmana per possessió de substàncies estupefaents. Es tracta d'un home, de 42 anys, que pretenia accedir al Principat en un autobús de línia regular amb 0,3 grams de cocaïna, la matinada de dimarts.
L'altra detenció es va produir la tarda de dimecres, quan un home, de 32 anys, accedir al país com a passatger d'un turisme. Durant l'escorcoll se'l va trobar 0,5 grams de cocaïna, dues porcions d'haixix de 2,2 grams i un cabdell de marihuana.
1 detingut per circular begut
Un home, de 43 anys, va ser detingut en el decurs de la setmana per conduir amb una taxa d'alcoholèmia d1,28.