INNOVACIÓ
La CEA confia que la cartera digital agilitzi tràmits de treball i licitacions
La patronal adverteix que encara cal resoldre les traves en la signatura electrònica
La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) veu en la futura cartera digital una eina clau per simplificar la relació de les empreses amb l’Administració i avançar cap a una major interoperabilitat entre institucions. El president de la patronal, Gerard Cadena, subratlla al Diari que l’aplicació “permetrà reduir molta paperassa repetitiva que empreses i ciutadans hem de presentar constantment”.
Un dels àmbits on s’espera més impacte és en els tràmits d’immigració, especialment per a la contractació de temporers. “És un pas endavant que alliberarà les empreses de molta càrrega burocràtica i que permetrà a l’administració ser més eficient i propera”, remarca Cadena.
El president de la CEA també posa l’accent en les licitacions públiques, on la nova aplicació pot estalviar temps i burocràcia. “Quan presentes una documentació per a una licitació, moltes vegades et demanen certificats que ja has emès a la mateixa administració. Amb la cartera digital això hauria d’acabar, perquè tota la informació ja estaria integrada i validada en un únic sistema”, apunta. De fet, la patronal considera que la clau del projecte és la interoperabilitat, que permetria “que totes les administracions tinguessin el mateix programa informàtic i que, amb una sola entrada, poguessis accedir a qualsevol tràmit”. “Si canvies una dada, com l’adreça, en un lloc, s’hauria d’actualitzar a totes les administracions automàticament”, defensa Cadena, un dels punts que el ministre de Transformació Digital, Marc Rosell, va destacar com a “indispensable” per al funcionament de l’app.
Tanmateix, Cadena recorda que encara hi ha incidències amb la signatura digital d’empreses, sobretot a l’hora de validar documents a l’estranger. “Cada vegada hi ha més negocis internacionalitzats i ens trobem que la signatura digital d’Andorra no és reconeguda, per exemple, a Espanya. És un problema que hem posat sobre la taula i que esperem resoldre en la reunió amb el ministre”, apunta el president. La CEA encara no s’ha reunit amb el ministeri per implementar la cartera digital al teixit empresarial i esperen celebrar una trobada a mitjan setembre.