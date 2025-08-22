Successos
Arrestat per agredir l'exparella
L'hospital va activar el codi lila després que la dona assegurés que havia estat maltractada per l'home
Un home de 36 anys va ser detingut dimarts a la tarda a Encamp per agredir l'exparella. La dona va anar a l'hospital a visitar-se i allà va assegurar que havia estat agredida per l'home. Va ser llavors quan l'hospital va activar el codi lila i va alertar la policia, que va personar-se a Encamp i va detenir l'exparella com a presumpte autor d’un altre delicte contra la integritat física i moral.