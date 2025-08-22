Informe
Andorra es troba entre els deu països més segurs del món per als viatgers LGBTIQ+
L'estudi està elaborat per A3M Global Monitoring, en col·laboració amb Diversity Tourism i ITB Berlin
Andorra se situa en el top 10 dels països més segurs del món per als viatgers LGTBIQ+. Així ho indica un estudi elaborat per A3M Global Monitoring, en col·laboració amb Diversity Tourism i ITB Berlin, que té en compte els riscos per a viatgers d'oci i negocis tenint en compte més d'una vuitantena d'indicadors.
La llista dels països més segurs està liderada per Malta, seguida d'Islàndia, els Països Baixos i el Canadà. El país veí del sud, Espanya, ocupa la cinquena posició i completen el rànquing Noruega, Dinamarca, l'Uruguai, Alemanya i Andorra.
En el cas contrari, A3M identifica com els països menys segurs per als viatgers LGTBIQ+ l'Iran, l'Aràbia Saudita, Somalia, Iemen, Uganda, Afganistan, Emirats Àrabs Units, Tanzània, Malàisia i Pakistan.
L'informe assenyala, per una banda, els esforços que des de fa anys han fet els països que es consideren més segurs per protegir els drets del col·lectiu, mentre que a l'altra cara de la moneda es denuncien les conductes que encara avui tenen països com l'Iran i l'Aràbia Saudita, on els actes homosexuals continuen sent explícitament punibles.