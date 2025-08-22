Esdeveniments
Andorra acollirà la prèvia de les Jornades per a l’Excel·lència dedicades als reptes de l’aigua
El ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, participarà en la cloenda de l’esdeveniment principal, que reunirà autoritats i experts de primer nivell
Les Jornades per a l’Excel·lència 2025 centraran el debat en la gestió sostenible de l’aigua, un recurs clau davant l’emergència climàtica i els reptes territorials del Pirineu. Amb el títol “Els reptes de l’aigua. La gestió per a un demà sostenible”, la dotzena edició se celebrarà els dies 3 i 4 d’octubre al pavelló poliesportiu d’Esterri d’Àneu, però Andorra tindrà un protagonisme destacat amb una jornada prèvia el mes de setembre al Principat.
L’acte de cloenda anirà a càrrec del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia del Govern d’Andorra, Guillem Casal, que compartirà escenari amb la síndica d’Aran, Maria Vergés. A més, la directora del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern andorrà, Sílvia Ferrer, també figura entre els ponents confirmats de les jornades centrals.
Des del país també hi participarà Gerard Estrella, director de Serveis Tècnics de Caldea, en una taula sobre l’ús esportiu i recreatiu de l’aigua. L’esdeveniment comptarà amb la presència d’autoritats i especialistes destacats com el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, el director general d’Endesa, Enric Brazis, o el president del Fòrum de l’Economia de l’Aigua, Francisco Lombardo.
Les jornades d’enguany volen ser un espai de reflexió i proposta davant la crisi hídrica, especialment en l’àmbit del Pirineu. La presència d’Andorra en l’organització i en el programa reforça la seva aposta per una política ambiental activa i transversal.
Els organitzadors han anunciat que, a més de la jornada prèvia a Andorra al setembre, també se celebrarà una sessió de cloenda a la Val d’Aran el mes de novembre. Aquestes activitats s’emmarquen en els acords de col·laboració entre l’organització de les Jornades, el Govern d’Andorra i el Conselh Generau d’Aran.