Frau
Alerta per una estafa que es fa passar per correus
La policia també demana sospitar de publicacions que et prometen guanyar diners ràpidament
La policia alerta, altre cop, de l'estafa suplantant Correos via SMS. Els missatges demanen confirmar l'adreça d'entrega clicant a un enllaç que et redirigeix a una pàgina perillosa, on els estafadors pretenen robar les dades. El cos de seguretat també demana "sospitar de publicacions que et prometen guanyar diners ràpidament, encara que hi apareguin persones conegudes o rellevants. Són estafes amb falses inversions, sovint creades amb intel·ligència artificial".