Turisme
La xifra de visitants baixa un 3,2% al juliol
El descens està motivat per la caiguda del nombre d'excursionistes
El turisme ha registrat xifres a la baixa al juliol pel descens important de la quantitat d'excursionistes, les persones que han vingut a passar unes hores al Principat, tot i la pujada dels turistes. El balanç del mes passat fet públic avui per Estadística indica que l'afluència total ha baixat de 955.660 visitants el juliol del 2024 a 924.738 aquest any, un 3,2% menys que es concreta en 30.922 persones. La pèrdua d'excursionistes ha estat de 51.938, un 8,7% menys, en passar de 594.137 a 542.199, amb un 39,1% menys provinents d'altres nacionalitats i un 6,3% menys de francesos. Els excursionistes espanyols han augmentat un 6,4%, passant dels 137.486 del 2024 als 146.250 aquest any.
El recull de dades mostra que Andorra ha rebut 382.539 turistes, un 5,8% per sobre dels 361.523 del juliol anterior. L'augment frega el 15% en cas dels turistes d'altres nacionalitats, de 38.947 es passa a 44.746. Els espanyols pugen un 4,2% i els francesos un 6,5%.
El perfil dels visitants del juliol és de famílies, un 44,5% del total, amb edats entre els 45 i els 64 anys, i en un 59,5% dels casos han vingut atrets per les compres. La segona motivació ha estat la natura, per a un 13,6% del total, que creix fins al 24,9% en el cas dels que han fet nit al Principat. La pernoctació mitjana ha pujat a 2,5 nits. Els hotels han sumat 615.291 estades de turistes i Andorra la Vella ha acumulat 280.965 pernoctacions.
L'entrada de vehicles augmenta un 1,9%
El fluix de vehicles per les fronteres ha augmentat un 1,9% al juliol, en passar de 386.604 l'any passat a 393.774 aquest any, segons publica Estadística. L'augment ve marcat pels vehicles que han travessat la frontera amb Espanya, que han augmentat un 4,6%, arribant als 259.286, així com els vehicles pesants que han travessat la frontera del Pas, un total de 3.872, representant un augment del 271,6% respecte al juliol del 2024. Les xifres de la frontera amb França han disminuït lleugerament durant el mes passat en un 3%, a causa de la baixada de turismes, passant de 137.566 l'any passat a 130.616 enguany.
L'evolució de l'entrada de vehicles d'aquest any registra un descens de l'1,5% del nombre total de vehicles. Les dades acumulades només són positives per al flux de turismes des d'Espanya, un 2,3% d'increment, i en el total d'arribades pel riu Runer, un 1,5% més que es concreta en 1.658.477 vehicles. La caiguda per la frontera francoandorrana és del 7,6% en els primers set mesos de l'any, en passar de 794.005 vehicles a 733.393, segons indica el departament d'Estadística.