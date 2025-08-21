CONSELL DE MINISTRES
Teràpia hormonal a partir dels 16
El Govern exclou els bloquejants de la pubertat en el finançament de les prestacions per a la transició de gènere
El Govern priva els menors de 16 anys amb diversitat d’identitat de gènere d’accés a les teràpies hormonals. Així consta en la regulació de la llei amb què s’aprova el finançament públic de les prestacions per a la transició de gènere i que entrarà en vigor a l’octubre. “No existeix prou evidència que avali la seguretat d’aquests fàrmacs en aquesta indicació”, va justificar la ministra de Salut, Helena Mas, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Un punt d’inflexió que implica l’exclusió dels bloquejants de la pubertat del finançament, tot i les insistents peticions de Diversand per legalitzar-los. La decisió carregada de debat i treballada de la mà del Col·legi Oficial de Metges (COMA) es va prendre “seguint els preceptes que marquen les guies internacionals”, va assegurar Mas. Els serveis oferts en contrapartida per als menors de 16 anys inclosos en la regulació són l’avaluació, l’acompanyament i el seguiment per mitjà d’un equip multidisciplinari. Els professionals de pediatria, endocrinologia, ginecologia, urologia i psicologia o psiquiatria conformaran el grup sanitari que en tindrà cura. “El que no volem excloure és que aquests menors de 16 anys no tinguin accés a cap intervenció sinó que puguin recórrer el seu circuit en unitats especialitzades i veure quina és la millor alternativa per a cada cas”, va explicar la titular de Salut.
“No existeix prou evidència que avali la seguretat dels fàrmacs en menors de 16 anys”
Cada tram d’edat té accés a una prestació diferenciada. Govern proposa fins als 16 anys la derivació a través del metge referent a una unitat especialitzada encarregada de l’acompanyament al menor i a les famílies. Entre els 16 i els 18 anys, a més de l’atenció especialitzada, s’inclou la teràpia hormonal, amb la prescripció mèdica corresponent. I caldrà la majoria d’edat per obtenir accés a la cirurgia. Unes intervencions, però, que encara no es poden dur a terme al Principat i “s’haurien de fer fora”, tal com va apuntar Mas.
Pressupost
L’estimació del pressupost és “complicada”, segons Mas, degut a la diversitat de cost segons el tipus d’operacions, totes per sobre dels 8.000 euros, i el desconeixement concret del nombre de persones interessades. La ministra va quantificar en un únic pacient la voluntat per la intervenció quirúrgica, de què tingui constància Govern a hores d’ara i al voltant de 15 persones les qui sol·licitarien l’accés a la teràpia hormonal. Un tractament amb un import d’entre els 80 i els 110 euros mensuals, “dels quals la CASS finançaria el 75% i el pacient només hauria de pagar entorn dels 20 euros”, tal com va informar la ministra de Salut.
L’accés a les prestacions aprovades per l’executiu requereix “presentar aquesta diversitat en la identitat de gènere que ha de ser marcada i sostinguda en un període de temps perllongat”, tal com va afirmar Mas. Els pacients també han de disposar d’un consentiment informat: “cal tenir la capacitat de reflexió i d’entendre que la decisió que estan prenent té conseqüències, un risc i també uns beneficis”, va afegir la ministra de Salut.
L’atenció a la diversitat en la identitat de gènere es va incorporar al reglament que modificava la cartera de serveis i productes de salut aprovat el 2022. Des de llavors calia desenvolupar-ne el text. “Hem estat un temps llarg, però cal dir que és una regulació amb molta controvèrsia”, va afirmar Mas, que va voler agraïr el punt crític de Diversand: “realment han estat molt predisposats a explicar-nos, a treballar, a debatre aquestes propostes que nosaltres els fèiem”.
20 PROFESSORS.
El Govern aprova el nomenament de 20 professors de català i ciències humanes i socials en període de prova per a les escoles andorranes de segona ensenyança per tal de consolidar noves places d’interins estructurals
1.37 MILIONS D’EUROS.
El consell de ministres aprova una subvenció d’1,3 milions d’euros per fomentar la ramaderia tradicional a la muntanya. Una xifra que suposa un 5% més que l’atorgat l’any anterior durant el mateix període.
200 ANELLES.
L’executiu atorga 93 anelles individuals i 107 a colla per la setmana de l’isard, sent un total de 200 i facilitant al 51% dels sol·licitants, de les fins a 394 demandes, una captura. L’esdeveniment tindrà lloc del 14 al 21 de setembre.
374.000 EUROS.
El consell de ministres aprova d’adquisició del fons documental de Raül Reynoso per un cost de 374.000 euros. El recull consta de més de 2.000 hores d’enregistrament i permetrà conservar i divulgar el patrimoni audiovisual.
7 PLACES.
El Govern aprova el nomenament de fins a 7 places de bombers, 3 de les quals de nova creació en període de formació i 4 per cobrir jubilacions. S’hi va presentar una vintena de candidats i només aquests van superar la prova.
Ajudes per edat
- MENORS DE 16 ANYS. Derivació del metge referent a una unitat especialitzada per a l’acompanyament al menor i la família.
- ENTRE 16 I 18 ANYS. A més de l’atenció especialitzada s’afegeix l’accés a la teràpia hormonal per prescripció mèdica.
- MAJORS DE 18 ANYS. S’autoritza la cirurgia, tot i que les intervencions encara no es poden realitzar al Principat.