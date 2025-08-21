Mobilitat
Set quilòmetres de retencions a l'N-145 d'entrada a Andorra
Les cues també afecten Canillo i la Massana
Les cues a la frontera del riu Runer així com les d'entrada a la Massana i a Canillo tornen a ser presents un dia més. La nacional 145 pateix retencions de fins a set quilòmetres per entrar al Principat que comencen a Anserall i finalitzen una vegada travessada la frontera del riu Runer. La frontera manté un dels dos carrils d'entrada tancats.
Les cues també afecten Canillo i la Massana, d'entrada en sentit sud. Les retencions superen els dos quilòmetres a la general 2 a Canillo, començant al Tarter. A la general 4 a la Massana, s'inicien passat Erts. El trànsit dens també afecte el centre de les parròquies. Les cues també estan presents al centre d'Andorra la Vella i Escaldes, a causa de les obres a la Dama de Gel.