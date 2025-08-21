Successos
Retencions a l'avinguda Tarragona per un accident
En el sinistre s'han vist implicat dos cotxes i es desconeixen els motius dels fets
Un accident entre dos vehicles ha tingut lloc aquest matí a l’avinguda Tarragona, a l’altura de la rotonda del Burger King, i ha provocat petites retencions a la zona durant uns minuts.
Segons han informat alguns testimonis presents en el moment dels fets, els ocupants dels dos turismes implicats han sortit pel seu propi peu i es trobaven en perfecte estat, de manera que tot apunta que només s'han de lamentar danys materials. Es desconeixen els motius dels fets.