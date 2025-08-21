EFECTES DE LES TEMPESTES
Molné defensa a Protecció Civil davant l’esllavissada d’Os de Civís
La ministra respon Cairat apuntant que no van activar les alertes perquè els sistemes meteorològics no van detectar la tempesta
La ministra d’Interior, Ester Molné, va defensar ahir l’actuació de Protecció Civil abans dels episodis d’esllavissades, en resposta als retrets del cònsol de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, que va criticar la manca d’avisos oficials tot i que les previsions meteorològiques apuntaven a pluges intenses i persistents.
Molné va explicar davant dels mitjans que “Protecció Civil emet alertes segons el butlletí meteorològic i, en aquest cas, no constava cap alerta de tempesta perquè els models no la preveien”. La ministra va remarcar la dificultat que sovint comporta fer previsions precises en zones molt concretes, especialment en àrees de muntanya, i va afegir que la tempesta només es va detectar després d’una actualització posterior dels models meteorològics.
La resposta de Molné es produïa després que Cairat expressés públicament “sorpresa i malestar” per la manca d’avisos oficials previs a l’incident. “Ni alerta groga ni taronja. Nosaltres sí que vam actuar per previsió pròpia, perquè sabíem que podia passar alguna cosa, i finalment va passar”, va afirmar el cònsol, tot reivindicant la responsabilitat mostrada des del comú.
“No ens va constar cap alerta de tempesta perquè els models no la preveien”
Cairat també va destacar que el comú va mobilitzar els agents de circulació tan bon punt es va tenir constància de l’esllavissada, per col·laborar amb les tasques de senyalització i informar els conductors de la situació. A més, va elogiar la ràpida coordinació i la bona entesa entre els cossos d’emergència andorrans i espanyols per gestionar de manera eficaç l’emergència.
“Nosaltres vam actuar per previsió pròpia, perquè sabíem que podia passar alguna cosa”
Reobrir la carretera avui
Els operatius desplaçats a la zona treballen amb la previsió que la carretera entre Andorra i Os de Civís sigui transitable al llarg d’avui. Tot i això, Molné va advertir que “no es pot garantir al 100%”, ja que el mal temps, especialment la pluja, podria complicar les tasques de neteja i endarrerir la reobertura. Mentre continuen els treballs, s’ha habilitat un pas d’emergència per sobre de les roques per permetre el pas puntual de vehicles 4x4 en cas d’urgència.
S'ha habilitat un pas d'emergència per sobre de les pedres per a totterrenys
La ministra va valorar molt positivament la col·laboració amb les autoritats catalanes, destacant que “Andorra ha ajudat en tot el que ha pogut des del primer moment” i va destacar la feina inicial per descartar que hi hagués cap víctima.
Tot i que no es van registrar danys personals ni materials, l’esllavissada va impedir que 27 turistes poguessin accedir al seu allotjament a Os de Civís. Tots ells van ser reallotjats en hotels d’Andorra, una despesa assumida per Protecció Civil.
En paral·lel, el Govern continua treballant en un pla per protegir progressivament les carreteres i minimitzar el risc d’esllavissades i altres fenòmens naturals. Molné va reconèixer que “és una tasca faraònica que caldrà fer de manera gradual”.
Pel que fa a la resta del país, la ministra va confirmar que les esllavissades detectades ja han estat neutralitzades i que ahir ja es va restablir la circulació.