VA MARXAR DE L'HOSPITAL AL FEBRER
L’excap de Salut Mental, Carlos Mur, reprèn l’activitat a Andorra
L’excap de Salut Mental de l’hospital de Meritxell, Carlos Mur, s’ha instal·lat a Andorra després de deixar les rendes del servei el febrer passat. El psiquiatre, que ocupava el càrrec de director de Salut Mental des del desembre del 2021 i que anteriorment havia estat director de Coordinació Sociosanitària de la Comunitat de Madrid, ha iniciat una nova etapa professional al Principat. Des d’ahir passa visita a la Clínica Omega Zeta, on atén de moment en règim privat mentre espera formalitzar un conveni amb la CASS.
El psiquiatre té consulta a la clínica Omega Zeta
Mur és doctor en Medicina i especialista en Psiquiatria des del 2005, amb formació i experiència en psicoteràpia, medicina psicosomàtica, psiquiatria d’enllaç i psiquiatria forense. Ha combinat la pràctica clínica amb la docència universitària i la direcció de centres hospitalaris, i està especialitzat en trastorns d’ansietat, insomni, depressions resistents, trastorns afectius i dolors vinculats a sensibilització central.