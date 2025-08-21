Solidaritat
L'associació de Joves en Risc fa una crida a recollir aliments bàsics per ajudar a una persona
El punt de recollida és l'avinguda Joan Martí, 82 d'Encamp
L'Associació en Defensa del Jovent en Risc (ADJRA) fa una crida urgent per recollir aliments bàsics per una persona que ho necessita. L'entitat ha fet la crida a través de les xarxes socials demanant productes com llaunes de conserva, arròs, llet o fruites i verdures no peribles. L'adreça de recollida és l'avinguda Joan Martí, 28 d'Encamp.