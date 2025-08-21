EFECTES DE L'ESLLAVISSADA
L'accés a Os de Civís reobre per evacuar les persones confinades
L'obertura total de la carretera tindrà lloc divendres, després de col·locar unes barreres de protecció
La carretera d’accés a Os de Civís, tallada des del vespre del dimarts 19 d’agost a causa d’un flux torrencial que va arrossegar una gran quantitat de material muntanya avall, reobrirà avui de manera controlada per permetre l’evacuació de les persones que han quedat confinades al poble des de fa dos dies.
El primer comboi, d'uns 30 vehicles, sortirà cap a les 13.30 hores, coincidint amb la pausa dels treballs de neteja i estabilització del terreny. Un segon comboi es preveu cap a les 21 hores, un cop finalitzada la jornada de treball dels equips desplaçats a la zona.
La decisió s’ha acordat després de la reunió de coordinació d’aquest matí, en la qual han participat Protecció Civil, bombers, mossos d’esquadra, guàrdia civil, policia nacional, agents de circulació, geòlegs, representants del comú de Sant Julià de Lòria i de l’ambaixada espanyola, així com de la Diputació de Lleida. Segons els experts, no es tracta d’una esllavissada clàssica, sinó d’un flux torrencial, un fenomen que pot repetir-se si es produeixen pluges intenses, atès que encara queda molt material inestable aigües amunt.
Els geòlegs no han detectat cap zona amb risc imminent de despreniment, però sí que han recomanat la instal·lació de barreres de protecció tipus New Jersey per assegurar el tram afectat abans de restablir la circulació de manera ordinària.
Tot i que el barranc no ha quedat net del tot, es considera que, si no plou amb intensitat, el risc és assumible per obrir puntualment el trànsit i permetre l’evacuació. De moment, l’obertura serà exclusivament per als combois d’evacuació d’aquest dijous. La reobertura total de la carretera tindrà lloc demà divendres, sempre que es compleixin les previsions meteorològiques i un cop col·locades les barreres de protecció.