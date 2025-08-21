CONSELL DE MINISTRES
El Govern impulsa dos projectes per preservar la biodiversitat i el paisatge
El consell de ministres va aprovar ahir unes subvencions per a la biodiversitat i el paisatge, a proposta del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal. En total, s’hi destinen 21.109 euros repartits entre dos projectes.
El primer, presentat per Ecosistemes, rebrà 18.287,50 euros per elaborar un estudi tècnic i cartogràfic dels monuments naturals i del paisatge periurbà de la vall Central per identificar i posar en valor els elements naturals i culturals que defineixen la identitat del país.
El segon projecte, impulsat per Albert Ruzafa, membre de l’Associació per a la Defensa de la Natura, obté 2.821,50 euros per organitzar sortides de camp i activitats sobre la flora exòtica d’Andorra. Les sessions, dirigides al públic general i a infants i joves, permetran reconèixer espècies i entendre el seu impacte.