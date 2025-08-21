Activitats
FEDA Cultura organitza l'Astromusical i la visita teatralitzada al camí hidroelèctric d'Engolasters
Les dues activitats són gratuïtes, però ja han exhaurit les places disponibles
Les Nits d'estiu de FEDA Cultura enceten el tram final de la temporada i ho fan per partida doble: l'Astromusical i la visita teatralitzada al camí hidroelèctric d'Engolasters amb les Il·luminades. L'Astromusical es durà a terme demà a les 22 hores, on es projectaran imatges de l'univers acompanyades d'una banda sonora. Un cop finalitzada la projecció, tots els assistents podran observar els astres a través d'un telescopi d'alta potència.
Una altra de les cites característiques de les Nits d'estiu de FEDA Cultura és la visita de les Il·luminades, que serà el dissabte 23 d'agost a les 21 hores. Els assistents a la visita teatralitzada podran conèixer els orígens elèctrics d'Andorra, tot fent un passeig per la història de l'electricitat i també del país.
Les dues activitats són gratuïtes, però ja han exhaurit les places disponibles.