FOCS FORESTALS
Els bombers voluntaris desplaçats a Espanya ja lluiten contra els incendis
Estan realitzant tasques per prevenir que els focs controlats es tornin a activar
Els bombers enviats a Espanya per col·laborar en la lluita contra els incendis forestals ja han entrat en acció. Ho va confirmar ahir la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, que va recordar que “Andorra ha enviat sis bombers, un sotsoficial i un oficial, amb un camió cisterna i una furgoneta”. Les primeres tasques s’han centrat en la prevenció per evitar que “no es reactivi el foc en determinades zones”, tot i que la ministra va advertir que, arran de les pluges d’ahir, la feina dels efectius es podria modificar en les pròximes hores.
L’equip va marxar ahir a les 21.30 hores, amb la sortida endarrerida a causa de les esllavissades que van afectar el país, i va arribar de matinada a Astúries per incorporar-se a les tasques d’extinció. En un primer moment, fins a una trentena de bombers andorrans es van oferir voluntàriament per ajudar, però finalment se’n van seleccionar sis per formar part del dispositiu. Durant tot el trajecte, van comptar amb l’acompanyament de la Guàrdia Civil i, un cop arribats, van ser acollits pel cos de Protecció Civil asturià.
“Els bombers estan fent tasques perquè no es reactivi el foc en determinades zones”
Els efectius andorrans es troben ara al centre de coordinació amb Protecció Civil d’Espanya, que els guia i els indica on cal intervenir. Després de la mort recent d’un bomber espanyol, les autoritats han extremat la prudència i reforçat les mesures de seguretat en les tasques d’extinció. Segons va explicar Molné, l’equip té previst un intercanvi d’informació a finals de setmana i, en principi, serà aleshores quan es produirà el retorn al Principat.
L’ajuda andorrana s’afegeix a la mobilització de set estats de la Unió Europea –França, Alemanya, Finlàndia, Itàlia, els Països Baixos, Eslovàquia i la República Txeca– que han activat helicòpters, avions i equips terrestres a través del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. Actualment, hi ha una quarantena d’incendis actius, amb especial incidència a Galícia, Castella i Lleó, Extremadura i Astúries, i ja s’han cremat més de 340.000 hectàrees.
El ministre espanyol d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, es va posar en contacte amb la ministra d’Afers Exteriors del Principat, Imma Tor, per coordinar conjuntament l’ajuda andorrana.