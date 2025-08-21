Telecomunicacions
Els abonaments a internet creixen un 2,5% al juliol
Els abonats als serveis de telefonia fixa arriben als 53.740
Els abonaments per a servei a internet de banda ampla durant el mes de juliol han registrat un creixement del 2,5%, situant-se en 43.085 abonats, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Pel que fa als serveis de telefonia fixa se situa en 53.740 abonats i 130.980 per al servei de telefonia mòbil. Aquestes xifres representen un augment del 2,8% i del 7,2%, respectivament, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior.
Les dades mitjanes dels darrers 12 mesos se situen en 53.319 abonats per a la telefonia fixa, amb un increment del 2,7%, respecte al mateix període del 2024. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situa en 127.445 abonats, registrant un augment del 4,1%. Els abonats a internet se situen en 42.809, també amb una variació positiva del 2,6%.
Caiguda del tràfic telefònic sense internet
El tràfic telefònic en minuts sense internet ha caigut un 8,6% durant el mes de juliol, fins a situar-se en els 10,94 milions, segons el departament d'Estadística. El tràfic nacional ha estat de 8,09 milions de minuts, xifra que representa un 74% del total i amb un augment del 0,6%, respecte a l'any anterior. El tràfic internacional presenta un descens del 27,4%, amb un total de 2,88 milions de minuts.