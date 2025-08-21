TRANSPARÈNCIA
Cinc partits incompleixen la Llei de protecció de dades
Només cinc dels deu partits inscrits al registre oficial disposen, actualment, d’una política de privacitat publicada als seus webs. Així ho va fer públic ahir l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) en el balanç de l’actuació iniciada el passat mes de maig per verificar el compliment de la Llei de protecció de dades. L’APDA adverteix que publicar no equival a complir plenament, i que encara està revisant la qualitat i l’adequació dels textos rebuts. Entre la resta de formacions, una manté el web en manteniment, una altra ha entregat el document a l’agència, però no l’ha fet públic i tres partits no han respost i continuen sense política de privacitat accessible.
L’agència explica que la llei va entrar en vigor el maig del 2022, però fins al requeriment d’enguany fet per l’entitat, nou dels deu partits no havien revisat ni actualitzat adequadament la seva política de privacitat. El balanç també apunta mancances pel que fa a la designació de Delegats de Protecció de Dades (DPD). A dia d’avui, només quatre partits combinen una política publicada amb un delegat designat.
L’APDA recorda que les dades relatives a opinions polítiques requereixen un nivell de protecció reforçat. Davant possibles incompliments, l’agència pot ordenar mesures correctores i incoar sancions, amb multes que poden arribar als 100.000 euros en els casos més greus.