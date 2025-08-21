Canillo
Cal Call del Forn entra a l’Inventari General del Patrimoni Cultural d’Andorra
La inclusió garanteix la conservació de la Casa Pairal, vinculada a la història de diverses generacions de la família Call
La Casa Pairal de Cal Call del Forn, a Canillo, ha estat incorporada a l’Inventari General del Patrimoni Cultural, en un pas que garanteix la seva preservació i reconeixement com a element d’interès històric. La ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha subratllat la importància de la col·laboració entre propietaris i institucions per salvaguardar el patrimoni: “Des que es va aprovar la llei de patrimoni el 2003, el Govern ha potenciat les subvencions per preservar béns que ens ensenyen molt de la nostra història. És molt important que els propietaris vulguin conservar-los.” La ministra a avançat que, coincidint amb la Festa Major del Forn la setmana del 20 de setembre, es duran a terme també les Jornades del Patrimoni, on es realitzarà una jornada de portes obertes per donar a conèixer les feines de restauració que s’han fet a la casa.
La propietària de Cal Call, Gina, ha remarcat que la inclusió a l’Inventari i el suport públic arriben en un moment clau, ja que l’edifici havia patit un deteriorament accelerat, especialment al llosat i a la capella annexa. Per això, la família va demanar assessorament per poder salvar l’immoble abans que fos massa tard. A l’espai hi van viure la seva padrina, la seva mare, la seva tia i el seu oncle. “Tot el que és material porta també la traça d’allò immaterial. Preservar Cal Call és preservar la manera com vivia la gent d’abans”, subratlla.
Segons la directora de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte, actualment l’Inventari General contempla una dotzena de cases pairals, però s’està treballant perquè més propietaris se sumin a la protecció: “Hem vist que quan la gent descobreix que amb la protecció patrimonial i una ajuda pública poden tirar endavant un projecte, això és inspirador.”
La restauració de Cal Call ha tingut un cost estimat de 120.000 euros. Paral·lelament, també s’estan inventariant els béns mobles de la capella de Sant Pelegrí vinculada a la casa. En aquest àmbit, s’han destinat fins ara 4.600 euros i enguany s’hi afegiran 9.000 euros més per identificar, documentar i registrar peces religioses i d’ús litúrgic que daten entre els segles XVIII i XX.