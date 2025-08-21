MEDI AMBIENT
Andorra Telecom neutralitza la petjada de CO2 del Teleforum amb renovables
Andorra Telecom ha neutralitzat les emissions de la 33a edició del Teleforum, calculades en 20 tones de CO2, amb la compra de 20 crèdits de carboni al mercat de compensació de gasos d’efecte hivernacle del Govern. Aquesta inversió s’ha destinat a dos projectes d’energia fotovoltaica: el parc de la Tosa, a Pal, i la instal·lació de Casa Germà, a Sant Julià. L’operadora ha destacat que aquesta acció s’emmarca dins del seu compromís amb la sostenibilitat ambiental i la responsabilitat corporativa.
Segons Andorra Telecom, l’objectiu és reduir i compensar les emissions generades tant per la seva activitat diària com pels esdeveniments que organitza. A més, l’empresa remarca que segueix “treballant en mesures d’eficiència energètica, renovació d’equips i foment de bones pràctiques ambientals”.