MEMÒRIA DEL 2024
La Uifand tramet 28 expedients a la Fiscalia per un valor de 13 milions
La Unitat d’Intel·ligència Financera ha imposat 23 sancions per 916.209 euros
El 2024 ha estat un any intens per a la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), amb 135 expedients gestionats i un total de 28 casos traslladats a la Fiscalia. Aquests expedients podrien comportar l’embargament o bloqueig preventiu de fins a 12,9 milions d’euros, una xifra que posa en relleu tant la dimensió econòmica de les operatives sota sospita com la capacitat tècnica de l’organisme per rastrejar moviments complexos dins i fora del sistema financer tradicional.
862.000euros de sanció a una proveïdora de serveis
Malgrat que el nombre total d’expedients tramesos a la justícia és lleugerament inferior al de l’any anterior, l’impacte potencial dels casos investigats ha augmentat de manera significativa. La Uifand adverteix que bona part d’aquestes operatives afecten no només entitats financeres, sinó també sectors com el jurídic, el corporatiu i el dels serveis a societats, en què sovint es detecten patrons que podrien facilitar l’opacitat o el blanqueig de capitals. En alguns casos, s’hi observa una arquitectura deliberadament opaca per dificultar la traçabilitat dels fons.
135 expedients gestionats per la uifand l’any passat
En paral·lel a la seva tasca d’anàlisi i detecció, la Uifand ha reforçat el seu paper com a autoritat sancionadora. Durant el 2024 s’han imposat 23 sancions per un valor total de 916.209 euros. El cas més destacat és el d’una multa rècord de 862.000 euros imposada a una empresa proveïdora de serveis a societats, arran d’una inspecció que va evidenciar greus incompliments de la normativa de prevenció del blanqueig.
Altres multes han afectat companyies d’assegurances, advocats, notaris, comptables, agents immobiliaris i comerciants de béns d’alt valor. Els imports oscil·len entre els 600 euros i els 41.500 depenent de la gravetat i la reiteració dels incompliments detectats.
El focus sancionador reflecteix la priorització dels sectors amb risc mitjà, com ja va assenyalar l’últim Estudi Nacional de Risc, i coincideix amb l’objectiu de mostrar una supervisió efectiva de cara a la propera avaluació internacional de Moneyval. La Uifand insisteix que aquestes sancions no tenen un caràcter merament punitiu, sinó que són un instrument per garantir el funcionament correcte del sistema preventiu andorrà i protegir la seva reputació exterior.
El conjunt d’indicadors del 2024 dibuixa un organisme actiu, amb capacitat sancionadora, coordinació institucional i una funció clau dins l’engranatge de la seguretat financera del país.