CARTERA DIGITAL
Tota la documentació al mòbil
La cartera digital pretén congregar tots els carnets d’abast nacional públics i privats
Tots els carnets nacionals a una única cartera digital, accessible amb un clic al telèfon, l’apèndix del qual no ens desprenem mai. “Si ens deixem el mòbil a casa, tornem per anar a buscar-lo. Si és la cartera, no”, va defensar el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rosell, ahir durant roda de premsa. El ministre va qualificar la cartera digital de “clau en l’àmbit de la transformació digital de país”. L’aplicació, a la qual ha tingut accés el Diari, està en fase de proves “per a empreses, ciutadans i funcionaris de Govern” per detectar qualsevol error en el seu funcionament. La nova cartera digital es posarà a disposició del conjunt de la població abans que acabi el 2025. “La cartera digital és una aplicació oficial, d’ús exclusiu a Andorra, i tots els carnets són emesos per l’administració andorrana. Serà vàlida davant de la policia o qualsevol servei de control quan estigui plenament operativa”, va apuntar.
Segons Rosell, l’objectiu és substituir les carteres físiques per una eina digital segura i interoperable que centralitzi tota la documentació personal. “Definitivament, del que es tracta és de passar tota la documentació que tenim amb les carteres físiques en digital”, va explicar. En aquesta primera fase, la cartera digital permet portar al telèfon mòbil el carnet de residència, la targeta de la CASS, el carnet de conduir, el certificat de matriculació i el carnet de biblioteca.
Millora per a l'usuari
De cara al llançament oficial encara sense data prevista, s’hi aniran incorporant progressivament més documents oficials, com el passaport, el carnet de pescador, el permís de caça o diversos carnets professionals emesos per l’administració. A més, la voluntat és que el 2026 la cartera digital inclogui la targeta blava, el carnet de discapacitat o el carnet del cos de voluntaris de protecció civil i s’obri també a entitats privades i associacions. “La idea seria d’obrir aquesta cartera digital de país als privats, com el Carnet Jove, l’ACA o altres entitats comercials, perquè tot estigui integrat en una única aplicació”, va avançar el ministre.
La nova aplicació no només facilitarà els tràmits sinó que també millorarà la gestió de les dades personals gràcies a la interoperabilitat entre administracions. Rosell va destacar que “ja no caldrà quan anem a fer un tràmit portar una foto, perquè es recuperarà automàticament de la base de dades”. Així mateix, la cartera digital substituirà el sistema actual de validació per SMS amb un sistema de notificacions al mòbil. “El famós codi MIL desapareixerà durant el 2025 i entrarà la cartera digital, que permetrà substituir-lo per notificacions al mòbil”, va apuntar.
Davant la possible bretxa digital, el ministre és optimista. “Quan estigui oberta a la ciutadania serà molt més intuïtiva i automatitzada. Hi haurà un servei d’atenció digital i un pla de comunicació per ajudar tothom en la instal·lació i ús de la cartera”, va assegurar. Els plans estratègics de transformació digital per al 2030 plantegen assolir el 90% de la població amb el certificat digital fet. Segons les últimes dades, el percentatge era del 47% que el tenen en vigor, n’hi ha 38.304, un 8% més que el 2023. Unes 34.000 són de persones físiques, prop de 2.500 d’empreses i 1.915 d’administracions. El Govern també vol arribar el 2030 al 80% del total dels ciutadans amb un nivell bàsic de capacitats digitals. En l’actualitat, és del 77%. “També és cert que hi ha persones que segurament no hi trobaran un interès i no passa res. La part presencial també l’hem de respectar en tot moment”, va reconèixer. Amb aquest projecte, el Govern vol fomentar l’ús d’eines digitals, simplificar els tràmits i garantir la seguretat en la gestió de la identitat. “És un pas molt important a escala digital, que respon al full de ruta de transformació del país i que serà una eina de gran utilitat per a tota la ciutadania”.