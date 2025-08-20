Educació
Nomenament de 20 professors per consolidar noves places d'interins estructurals
Els docents impartiran llengua catalana i ciències humanes i socials
El consell de ministres ha aprovat el nomenament de 20 professors en període de prova que permeten consolidar noves places d'interins estructurals. Les places corresponen a les escoles andorranes de segona ensenyança i formació andorrana, en les assignatures de llengua catalana i ciències humanes i socials. Per assignar les sis places previstes durant el curs 2024-2025 i que han quedat vacants, aquest setembre se segueix amb el procés obrint la primera convocatòria externa. Les places previstes a cobrir són quatre per a professors de llengua català i dos de ciències humanes i socials. Govern ha consolidat, des del 2016, més d'un centenar de places d'interins estructurals.
Set places de bombers
Govern ha aprovat el nomenament de set bombers de nivell C1 en període de formació, tres de les places són de nova creació i la resta per a cobrir jubilacions. El període de formació d’aquests agents s’iniciarà l’1 de setembre del 2025 i s’allargarà 6 mesos, mentre que el període de prova té una durada de dotze mesos.
Govern adquireix una nova col·lecció documental
Cultura ha adquirit un fons documental que prové de l'autor Raúl Reynoso i compta amb imatges de la productora Spot 35TV. El fons documental consta de més de 2.000 hores d’enregistrament en el qual destaquen documents com tot el procés constituent i l'ingrés d'Andorra a l'ONU. El cost total de l’adquisició és de 374.000 euros que es pagaran en quatre exercicis pressupostaris (2025-2028).