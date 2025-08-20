SUCCESSOS
La nena ja és a casa i posa fi a l’afer de la custòdia compartida
L’afer de la custòdia de la nena de set anys, filla d’una resident i d’un exresident expulsat per una llarga llista de delictes –entre els quals el maltractament a la seva parella–, ha quedat resolt després que la menor retornés el passat dia 14 a casa de la seva mare. La nena havia passat dues setmanes amb la família paterna gràcies a un permís especial que va permetre a l’home reentrar al país per veure-la.
La mare va explicar al Diari que durant l’estada, la menor va passar la major part del temps amb la seva àvia paterna i les seves cosines, i que el pare no va complir amb les seves responsabilitats. Segons va relatar, la nena no va quedar satisfeta amb l’experiència i hauria expressat que no vol tornar a veure el seu pare biològic, a qui no reconeix com a tal per la seva absència durant bona part de la seva vida. Amb tot, la mare va considerar que l’únic interès de l’home era tornar a entrar a Andorra aprofitant el permís especial obtingut. El següent període de custòdia està previst per al desembre, quan l’home tindrà una nova oportunitat de veure la nena.