Medi Ambient
Més d'1,3 milions d'euros per fomentar la ramaderia tradicional a la muntanya
Aquesta xifra suposa un 5% més que l'atorgat l'any anterior durant el mateix període
El Aquesta xifra suposa un 5% més que l'atorgat l'any anterior durant el mateix períodeha aprovat els nous ajuts per al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya, amb un import d'1,370.000 euros, per al període comprès entre l'1 de desembre del 2024 i el 31 de maig del 2025. Aquesta xifra suposa un 5% més que l'atorgat l'any anterior durant el mateix període. Els ajuts s'han repartit entre un total de 90 explotacions ramaderes d'arreu del país.
"L'adjudicació dels ajuts permeten donar continuïtat i suport al sector primari, i sobretot a la cria i producció de bestiar a través de la pràctica del pastoralisme que és la base del sistema de producció de la carn del país", ha destacat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, durant la roda de premsa.
Aquest pagament és el tercer que té en compte l'actualització dels reglaments que va fer el Govern per premiar la raça Bruna d'Andorra i actualitzar els barems pels quals s'atorga la subvenció. A més, és el primer pagament que té en compte l'actualització duta a terme aquest 2025 en els paràmetres per calcular l'ajut destinat a les anolles per afavorir la recria de bestiar boví de la raça Bruna d'Andorra.
Subvencions a favor de la biodiversitat i el paisatge
L'executiu ha assignat una borsa econòmica de 21.109 euros entre els dos projectes que han optat a l'ajut per a actuacions que vagin en favor del coneixement, la preservació i la difusió de la biodiversitat i el paisatge.
El projecte Estudi dels monuments naturals i paisatge peri-urbà de la vall Central, presentat per Ecosistemes, rebrà un ajut de 18.287,50 euros. La proposta pretén elaborar un estudi tècnic, cartogràfic i visual per posar en valor els paisatges emblemàtics d'Andorra.
El segon projecte ha estat presentat per Albert Ruzafa, i es tracta de sortides de camp, en un entorn urbà i a la perifèria, per explicar la flora exòtica que hi ha al Principat. En aquest cas l'ajut és de 2.821,50 euros.