TECNOLOGIA

L’agència de ciberseguretat publica consells per evitar els atacs de phishing 2.0

L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra.ANC-AD

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Caure en un parany per correu és més fàcil del que sembla. Els missatges ja no contenen errors evidents: els atacants investiguen l’empresa, els projectes, els treballadors i el to habitual de les converses per crear correus que semblen normals.

Aquests atacs, coneguts com a phishing 2.0, van dirigits a persones concretes en moments determinats, sovint amb l’ajuda de la intel·ligència artificial. La clau és tenir formació, aturar-se un segon abans de fer clic i recordar que la confiança aparent no garanteix seguretat, tal com explica l’agència nacional de ciberseguretat.

Per defensar-se, cal usar sistemes que revisin enllaços o fitxers perillosos, aplicar doble verificació i controlar qui té accés a cada contingut. Formar constantment els treballadors amb exemples reals és essencial. Quan hi ha peticions fora del normal, com canvis de compte bancari, cal confirmar-ho per altres canals.

