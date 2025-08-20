SUCCESSOS
Govern confia en reobrir la circulació amb Ós de Civís demà
Les pluges d'aquesta tarda dictaran si és possible
Els efectius d’emergència treballen amb l’objectiu de restablir la circulació entre Andorra i Òs de Civís al llarg del dia de demà. Ho ha explicat la ministra d’Interior, Ester Molné, que ha advertit que, tot i que “es calcula que demà es restablirà la circulació”, no es pot garantir al 100%, ja que “ha caigut molta pedra” i el mal temps podria agreujar encara més la situació.
De moment, s’està treballant en la creació d’un pas d’emergència per sobre les roques, per si fos necessari utilitzar-lo de manera puntual.
Pel que fa a les esllavissades dins del país, Molné ha assegurat que “han estat neutralitzades i s’ha restablert l’actuació normal”. Tot i això, ha remarcat que “es continua treballant per prevenir que aquests incidents tornin a passar”.