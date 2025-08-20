Successos
Ferit un conductor en un accident amb tres vehicles implicats
L'incident s'ha produït aquesta tarda a l'avinguda Tarragona
Un conductor, de 61 anys, ha resultat ferit arran d'un accident produït aquesta tarda a l'avinguda Tarragona, segons ha informat la policia. En el sinistre s'han vist implicat fos turismes, un amb matrícula espanyola i un altre amb matrícula andorrana, i una autocaravana amb matrícula espanyola. Els serveis d'emergència s'han desplaçat fins a la zona per atendre el conductor del cotxe andorrà, que ha estat traslladat a l'hospital.