Salut
Els menors de 16 anys no podran rebre hormones pel canvi de sexe
La CASS finançarà el 75% dels tractaments hormonals
El Govern ha exclòs els bloquejants de la pubertat dintre el finançament de les prestacions per a la transició de gènere aprovat avui. La ministra de Salut, Helena Mas, ha explicat que aquest tipus de tractaments "no tenen la seguretat i la suficient evidència en pacients menors de 16 anys", tot i que ha remarcat que en aquesta franja d'edat, "els menors podran estar acompanyats per una unitat especialitzada, així com les seves famílies". Aquestes unitats comptaran amb un equip multidisciplinari i especialitzat que ajudarà a totes les persones que es trobin en situació de transició de gènere. Les persones entre 16 i 18 anys tindran accés a la teràpia hormonal, amb la prescripció mèdica corresponent, i les persones majors de 18 anys tindran accés tant a la teràpia hormonal com a la cirurgia, "tot i que aquesta no es pot fer a Andorra encara", ha apuntat Mas.
El pressupost és una "estimació complicada", ha explicat Molné, apuntant que només hi hauria una persona interessada en cirurgia, segons les dades de què disposa el ministeri "i l'estimació econòmica pot variar perquè hi ha diversos tipus d'operacions, totes amb un pressupost superior als 8.000 euros". Pel que fa als tractaments hormonals, la ministra ha explicat que hi hauria unes 10 o 15 persones interessades i que el tractament costa entre 80 i 110 euros mensuals, "dels quals la CASS finançaria el 75% i el pacient només hauria de pagar uns 20 euros".