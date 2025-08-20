Medi Ambient
Els animalistes es mostren en contra del futur parc eòlic del Maià
El president d'APAPMA creu que genera "un gran impacte mediambiental"
L’Associació Protectora d’Animals i Medi Ambient (APAPMA) ha expressat la seva oposició al projecte de parc eòlic que FEDA té previst construir al Pic del Maià. L’entitat lamenta no haver pogut participar en el procés d’exposició pública del Pla Sectorial d’Infraestructures Eòliques, aprovat pel Govern el passat mes de gener, i assegura que ha trobat moltes dificultats per accedir a la documentació tècnica del projecte.
Després d’haver-se adreçat en dues ocasions a FEDA per sol·licitar informació, APAPMA denuncia que l’ens no ha facilitat cap document rellevant. “Ens hem quedat sense respostes a molts interrogants”, lamenta el president de l’entitat, Carles Iriarte, que considera que la manca de transparència fa inviable una valoració objectiva del projecte.
Des de FEDA s’ha justificat la no disponibilitat d’informació al·legant que el projecte encara es troba en fase de definició i que molts dels estudis previs són provisionals i poden patir modificacions. Tot i això, Iriarte considera que aquest argument no és suficient: “Encara que la informació sigui provisional, ha de tenir prou detall i precisió perquè s’hagi decidit continuar amb el projecte, assumint els costos de redacció i d’impacte ambiental”.
L’oferta del director de FEDA, Albert Moles, per mantenir una reunió presencial tampoc convenç l’associació, que hi posa en dubte la utilitat si no s’hi aporta la informació tècnica mínima. “No hi veiem l’interès si després no en podem sortir amb documentació per valorar correctament el projecte”, assegura el president.
APAPMA denuncia la manca de resposta a qüestions clau com ara la ubicació exacta de les turbines, l’impacte ambiental previst, la viabilitat tècnica i econòmica, el calendari detallat, la logística de transport, la previsió de producció i facturació, el finançament o les mesures de seguretat.
A causa d’aquestes mancances, l’associació manté una posició clara i desfavorable al projecte. “Amb la informació de què disposem, no veiem ni la seva necessitat, ni la seva viabilitat. Per contra, hi detectem molts punts negatius com el seu gran impacte mediambiental, difícilment rendibilitzable”, conclou Iriarte.