SOLIDARITAT
Una dotació de bombers participarà en l’extinció dels incendis a Astúries
El cos mobilitzarà un total de sis efectius, un camió cisterna i un vehicle lleuger
Andorra se sumarà al dispositiu internacional que aquests dies dona suport a Espanya en la lluita contra els incendis forestals que afecten diverses comunitats autònomes. El cap del cos de bombers, Jordi Farré, va avançar ahir al Diari que s’ha activat un equip que es desplaçarà a Astúries, una de les regions més afectades pel foc, per reforçar les tasques d’extinció. Segons va confirmar el Govern en un comunicat, el cos mobilitzarà sis efectius, un camió cisterna i un vehicle lleuger, i l’operació es posarà en marxa tan bon punt les autoritats espanyoles ho indiquin, en coordinació amb els canals diplomàtics habituals.
L’ajuda andorrana s’afegeix a la d’altres set estats de la Unió Europea –França, Alemanya, Finlàndia, Itàlia, els Països Baixos, Eslovàquia i la República Txeca– que ja han mobilitzat helicòpters, avions i equips terrestres a través del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. Actualment, hi ha una quarantena de focs actius, amb especial incidència a Galícia, Castella i Lleó, Extremadura i Astúries, i ja s’han cremat més de 340.000 hectàrees, en una de les pitjors temporades d’incendis dels últims trenta anys.
El ministre espanyol d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, va anunciar unes hores abans que s’havia posat en contacte amb la ministra d’Afers Exteriors del Principat, Imma Tor, qui va oferir coordinar l’ajuda. El Govern també va expressar, mitjançant el comunicat, la seva solidaritat amb les comunitats afectades i va ressaltar que aquesta actuació s’emmarca en la cooperació bilateral i en l’esperit de solidaritat “que caracteritza les relacions entre Andorra i Espanya, especialment en situacions d’emergència”. A més a més, va subratllar la voluntat del país de participar en la resposta davant desastres naturals i de “contribuir activament a la seguretat i benestar de la ciutadania més enllà de les seves fronteres”.