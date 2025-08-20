Mobilitat
Cues de més de dos quilòmetres per entrar a la Massana i a Canillo en sentit sud
Les retencions també afecten el centre de les parròquies
Les retencions d'entrada a la Massana i a Canillo s'han convertit en el pa de cada dia. Aquest matí les cues, en sentit sud, superen els dos quilòmetres, tant a la general 2 a Canillo, on comencen al Tarter, com a la general 4 a la Massana, on s'inicien a Xixerella. El trànsit dens també afecta el centre de les parròquies. Les cues també estan presents al centre d'Andorra la Vella i Escaldes, a causa de les obres a la Dama de Gel.