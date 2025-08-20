MEDI AMBIENT
Banders ha retirat vuit nius de vespa asiàtica des de l’inici de l’estiu
El cos de banders ha gestionat vuit nius de vespa asiàtica aquest estiu, set dels quals ja eren primaris i un es trobava en estat embrionari. El conjunt de nius de l’espècie exòtica invasora es trobaven al sud del país, apunta el cos, que remarca que “la primavera va ser marcada per la captura de reines de vespa asiàtica”.
La vespa asiàtica o velutina és una espècie exòtica invasora originària d’Àsia i a Andorra és considerada invasora des del 2022. L’insecte, que ha arribat suposadament de forma natural a Andorra, és una amenaça per a les explotacions apícoles, per a altres insectes autòctons i per a les explotacions de producció de fruita, i pot ser un perill per a les persones en cas de proximitat a vespers, sobretot secundaris.
L’espècie és objecte d’un pla de control específic que comporta, entre altres actuacions, un monitoratge que es duu a terme de manera sistemàtica.