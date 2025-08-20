Meteo
Avís groc per tempestes a la tarda
L'alerta està activada entre les 12 i les 21 hores arreu del Principat
El canvi de temps ha vingut per quedar-se, i així ho demostren les tempestes de tarda que fan baixar les temperatures. El servei meteorològic ha tornat a activar l'avís groc per tempestes aquesta tarda, entre les 12 i les 21 hores. Tot i que el matí serà estable, una pertorbació que arribarà fins al sud de França provocarà que els núvols es generalitzin a la tarda i descarreguin amb tempesta arreu del Principat. Les temperatures continuaran a la baixa, amb mínimes de 15 graus a Andorra la Vella o 4 al Pas, i màximes que no superaran els 22 a la capital o els 19 a 1.500 metres.
80 litres a Perafita
Les precipitacions d'ahir van deixar fins a 80 litres a Perafita, 18 dels quals van caure en mitja hora, o 65 a la Margineda, amb una intensitat màxima de 16 litres en mitja hora. Les tempestes es van estendre arreu del Principat i es van anar regenerant durant el vespre i la nit.