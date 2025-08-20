Medi Ambient
Andorra Telecom compensa la petjada de carboni del Teleforum amb dos projectes d’energia renovable
L'activitat va generar 20 tones de diòxid de carboni
Andorra Telecom ha calculat que la petjada de carboni generada durant la 33a edició del Teleforum va generar 20 tones de diòxid de carboni. Per neutralitzar l'impacte mediambiental, l'operadora ha adquirit 20 crèdits de carboni al mercat de compensació de gasos d'efecte hivernacle del Govern. La inversió s'ha destinat al parc fotovoltaic de la Tosa, a Pal, i a la instal·lació fotovoltaica de Casa Germa, a Sant Julià. Andorra Telecom apunta que "aquesta acció forma part del compromís de l’empresa amb la sostenibilitat i amb l’objectiu de reduir i compensar les emissions derivades tant de la seva activitat com dels esdeveniments que organitza".