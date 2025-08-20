Successos
Accident de trànsit a Ransol
Segons les primeres informacions, almenys un vehicle hi ha estat implicat
Els serveis d’emergència s’han desplaçat aquest dimecres al vespre fins a Ransol, arran d’un accident de trànsit que ha tingut lloc al voltant de les 20.15 hores. Segons les primeres informacions, almenys un vehicle hi ha estat implicat.
De moment, es desconeix si el sinistre ha afectat més turismes, així com les causes que l’han provocat. Tampoc no s’ha pogut confirmar si hi ha persones ferides.