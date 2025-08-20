TREBALL
El 60% dels conductors de Coopalsa, afiliats a l’USdA
Els conductors i conductores de Coopalsa van formalitzar ahir la seva afiliació col·lectiva a la Unió Sindical d’Andorra (USDA), amb un 60% de la plantilla adherida a la iniciativa. Aquest pas, que des de l’organització es considera rellevant en la defensa dels drets laborals del col·lectiu, comporta alhora la creació d’una nova branca sindical específica per a conductors dins de l’USDA.
Els xofers demanen més conciliació i seguretat viària
L’afiliació va estar liderada pels representants del Comitè d’Empresa de l’UTE Coopalsa, Wilder José Valente Aguirre, Nicolás Alejandro Sarmiento i Carlos Ernesto Nigoda, que van impulsar l’acció amb la voluntat d’enfortir la representativitat i la capacitat de negociació davant l’empresa. La nova branca sindical neix amb l’objectiu de donar una resposta directa a les necessitats i reivindicacions dels treballadors.