Memòria anual d'activitats
La Uifand imposa cinc sancions que s'enfilen fins als 916.000 euros el 2024
Totes les sancions del 2024 van recaure en proveïdors de serveis a societats, amb un expedient que supera els 860.000 euros per infraccions molt greus
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) va imposar durant el 2024 un total de 916.000 euros en sancions administratives, segons recull la memòria anual d’activitats publicada avui. Una xifra molt elevada tenint en compte que durant el 2023, l'import per multes va ser de 10.500 euros. Totes les sancions corresponen exclusivament al sector dels proveïdors de serveis a societats, que ha estat especialment vigilat arran dels riscos detectats en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
L’any passat es van obrir sis procediments sancionadors, dels quals cinc van acabar amb sanció i un va restar en instrucció. Tots els expedients resolts amb multa afecten proveïdors de serveis a societats, tant en forma de persones físiques com jurídiques. Entre les sancions destaca una multa de 862.000 euros per dues infraccions molt greus relacionades amb la manca de control intern i la no aplicació d’estudis de risc adequats. L'altre cas amb un major import és de 41.500 euros. Els altres expedients es van resoldre amb sancions de 6.000 euros a un advocat, 1.500 euros a un comptable i 5.000 a una empresa de serveis.
La Uifand també va trametre 28 expedients a la Fiscalia amb un valor embargable total de 12,9 milions d’euros, un augment del 23% respecte a l’any anterior. La majoria d’aquests expedients tenen origen en informació facilitada per entitats bancàries, i podrien derivar en processos penals per blanqueig.
Aquestes mesures arriben en un moment clau per al sistema financer andorrà, que es prepara per la sisena ronda d’avaluació del Moneyval, prevista per al 2026. La Uifand remarca en la seva memòria la importància d’una col·laboració més estreta entre tots els subjectes obligats i les autoritats públiques, especialment en àmbits amb alta exposició al risc de blanqueig.
“Cal el compromís unidireccional dels organismes públics i dels professionals per garantir l’eficàcia del sistema de prevenció”, afirma Carles Fiñana, cap de la Uifand, a la presentació de la memòria.